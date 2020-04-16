الجزائر تسجل 10 وفيات جديدة و90 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية يوم الأربعاء، عن تسجيل 10 وفيات و90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا، إنه تم تسجيل ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 336، وزيادة عدد الإصابات إلى 2160 حالة.
وكشف فورار، عن تعافي 17 حالة جديدة، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 108 أشخاص.
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