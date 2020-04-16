ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 127 حالة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى مساء يوم الأربعاء إلى 2024 حالة، في حين وصلت الوفيات إلى 127 أي بزيادة حالتين في نفس الفترة.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 229 حالة.
ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الحالي، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم.
كما سارع بإغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.
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