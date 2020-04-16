ليبيا ترصد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الأربعاء تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وأفاد المركز، بأن حصيلة المصابين ارتفعت بذلك إلى 48، من ضمنهم 9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا في ليبيا عن فرض حظر كلي للتجول بدءاً من غد الجمعة ولمدة 10 أيام.

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