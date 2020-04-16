سجلت المكسيك 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال"، أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 449 وفاة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5874 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل 43 وفاة و448 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.