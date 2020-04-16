مسؤولون: أمريكا قد توجه تمويلها إلى جماعات إغاثة أخرى بدلا من منظمة الصحة



قال مسؤولون كبار بإدارةالرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تعيدتوجيه نحو 400 مليون دولار كانت ستدفعها إلى منظمة الصحة العالميةهذا العام إلى جماعات إغاثة أخرى وذلك بعدما أوقف ترامب تمويلالمنظمة التابعة للأمم المتحدة بسبب أسلوب تعاملها مع تفشي فيروسكورونا.

وبحسب "رويترز" قال المسؤولون إن واشنطن دفعت بالفعل 58 مليون دولار هذاالعام إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا وهو ما يمثل نصف المبلغالمقرر دفعه لعام 2020 تحت بند المساهمة المقدرة.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب "سنوقف الشريحة الثانية.يمكننا بسهولة منح هذه الأموال إلى الصليب الأحمر" أو أي منظمةمماثلة.

وعادة ما تقدم الولايات المتحدة أيضا عدة مئات من الملايينسنويا في صورة تمويل طوعي لبرامج محددة لمنظمة الصحة العالمية مثلالقضاء على شلل الأطفال، والتلقيح من أمراض يمكن تجنبها، ومكافحةالإيدز والالتهاب الكبدي، والسل،والأطفال حديثي الولادة، وصحةالمراهقين.

ولم تتضح بشكل فوري قيمة التمويل الطوعي الذي قدمته الولاياتالمتحدة بالفعل إلى برامج منظمة الصحة العالمية في 2020.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة ترامب "يمكننا العثور على شريكآخر غير منظمة الصحة العالمية. ستنفق هذه الأموال مع شركاء آخرين".

وأعلن ترامب أمس الثلاثاء أن تمويل الولايات المتحدة سيتوقففيما تراجع واشنطن دور منظمة الصحة العالمية "في سوء الإدارةالبالغ والتستر على انتشار فيروس كورونا" وهو ما قال إنه سيستغرقفي الغالب بين 60 إلى 90 يوما.

