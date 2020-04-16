العاهل السعودي يوافق على تدابير إضافية لمساعدة القطاع الخاص في ظل تأثير كورونا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأوضح التلفزيون السعودي أن المملكة ستخصص 47 مليار ريال لدعم قطاع الرعاية الصحية

وأضافت الوكالة أن الحزمة تهدف إلى توفير سيولة للقطاع الخاص وستشمل إعفاءات وإجراءات لتخفيف الأعباء وكذلك تعجيل سداد مستحقات. ولم تذكر تفاصيل إضافية.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الملك سلمان وافق على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، موضحاً أن الحزمة تشمل تخصيص 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتوفير سيولة لعدد من القطاعات وتغطية رواتب العاملين في أنشطة نقل الركاب.

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وأضاف أنه تقرر تجنيب 47 مليار ريال إضافية لقطاع الصحة، تُصرف حسب الحاجة، من أجل رفع جاهزيته.

وكان الجدعان قد أعلن في مارس آذار تخصيص 70 مليار ريال لدعم الشركات، علاوة على تأجيل سداد بعض الرسوم والضرائب الحكومية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أمر العاهل السعودي بتوزيع ما يصل إلى تسعة مليارات ريال لتغطية جزء من أجور العاملين بالقطاع الخاص تجنبا لتسريح العمالة.