بالفيديو... ولادة ماعز برأسين و4 عيون!

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية لاحظت جوسلين نويسكي، التي تعتني بالمعاز في المزرعة، أن إحدى العنزات كانت تواجه صعوبة في الولادة، وبعد فترة ولدت العنزة ماعزا يملك جمجمتين متشكلتين بالكامل متصلتين في الجزء الخلفي من الرأس.

وقالت نويسكي: "أنا في حالة صدمة. الماعز يملك أربعة أرجل، وأذنان، وأربع عيون وأنفان. نحن نقوم بتربية المعاز منذ ست سنوات، ولم نواجه أي شيء من هذا القبيل لقد أسميناه يانوس".



وبحسب الصحيفة أظهرت الفحوصات أن صحة يانوس جيدة لديه عقلان وجمجمتان كاملتي التكوين متصلتان بالحبل الشوكي، ويعمل قلبه ورئته وأطرافه بشكل طبيعي. ويمكن أن يأكل من خلال كلا الفمين.