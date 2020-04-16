رويترز: وفاة أكثر من 20 شخصا من الروهينغا على متن قارب في عرض البحر

أفادت وكالة "رويترز" عن "وفاة أكثر من 20 شخصا من الروهينغا على متن قارب في عرض البحر بين بنغلاديش وماليزيا".
وكان اتحاد مسلمي الروهنغيا في أراكان، أكد في تقرير يوم أمس أن "السلطة في ميانمار تواصل ارتكاب الجرائم ضد الروهينغا، وإعتقلت الآلاف من مدن من إقليم أراكان على خلفية تهم لا أصل لها، أو دون توجيه أي تهمة، إذ أوقفت مؤخرًا 15 مسلمًا بينهم 7 نساء وطفل واحد، وحوكِموا على عجل، ومن ثم زجوا في السجون".
ووجه الاتحاد دعوة إلى منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي للتدخل "من أجل إخلاء سبيل جميع المسجونين والمعتقلين من مسلمي الروهينغا في ميانمار، وحماية مخيماتهم التي تواجه خطر تفشي فيروس كورونا المستجد".
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