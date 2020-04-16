رئيس الوزراء القطري: هناك حالة ابتزاز بما يتعلق بنقص القدرات الطبية

رأى رئيس وزراء قطرالسابق حمد بن جاسم في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "من الدروس المستخلصة من جائحة ​كورونا​، التي تعصف الآن ب​العالم​ وجوب استعداد دولنا المسبق بإقامة ما يكفي من قدرات طبية أساسية لمواجهة مثل هذه الأوضاع الطارئة حاضرا ومستقبلا".

وأضاف ابن جاسم "أننا لو وفرنا هذه المواد من مصانعنا المحلية فإننا نستطيع أن نوفر حاجة أسواقنا ونصدر ما فاض لدينا إلى الدول الفقيرة التي هي بحاجة ماسة لها.

وشدد على اننا"نستطيع في الوقت نفسه أن نتجنب الابتزاز الذي شهدناه في الأسابيع الماضية بسبب نقص المعروض وتركز تلك الصناعات في بلدان معينة"، مشيرا أيضا إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة بل لتخطيط محكم وتنفيذ دقيق.