الجمهورية: التعيينات المالية على طاولة الحكومة قريبا

علمت "​الجمهورية​" انّ ملف ​التعيينات​ المالية سيُعاد طرحه امام ​مجلس الوزراء​ في فترة ليست بعيدة. ومن دون أن يطرأ اي تعديل على حجم النواب الاربعة لحاكم ​مصرف لبنان​.

ولفتت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" الى انّ طرح رئيس ​الحكومة​ حسان دياب الاكتفاء بنائب واحد لحاكم مصرف لبنان صعب التحقيق لأسباب عديدة، أوّلها ان هذا الامر سيفتح معركة بأبعاد طائفية ومذهبية، حيث ستدافع فيها ​الطوائف​ عن حصصها ومكتسباتها ولن تتخلى عن المراكز المهمة المحددة لها في التعيينات، وحتى ولو تقرر هذا الامر فمن نصيب اي ​طائفة​ سيكون النائب الوحيد؟ وكيف سيحسم هذا الامر؟

وأضافت "امّا السبب الجوهري الآخر فهو سياسي، حيث انّ تخفيض عدد نواب الحاكم من 4 الى 1 يتطلّب قانوناً في ​مجلس النواب​، اي تعديل قانون النقد والتسليف الذي يحدد عدد نواب الحاكم وصلاحياتهم، وتِبعاً لمواقف الاطراف السياسية من هذا الطرح، فإنّ إمكانية تمريره في مجلس النواب صعبة، لأنه سيسقط حتماً وبأكثرية نيابية ساحقة".