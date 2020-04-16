شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم صيانة بعض المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم عمل صيانة لبعض المنازل على مستوى الجمهورية مما ينذر بكارثة حقيقية تتمثل فى تعرض هذه المنازل للانهيار فى أى وقت مما يعنى أنها أصبحت تمثل خطورة على قاطنيها.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير العشوائيات والحفاظ على أرواح المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى فإنه يوجد على مستوى جميع المحافظات سكن متعدد الهوية مثل ( القومى - الشعبى - الإيواء - الزلزال – إلخ . . . )، وهذه العمارات مضى زمن على إنشاؤها بدون عمل أى أعمال صيانة لها منذ عقود مما أدى إلى دخول جزء من هذه المبانى فى خطورة إنشائية كبيرة.

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وتابع وكيل اللجنة: "أنه مع الأخذ فى الاعتبار ثقافة الاستخدام السيئ لهذه المنشآت أدى بها إلى أن تكون غير أمنة إلى درجة الخطورة الداهمة على حياة الساكنين فيها، فضلاً عن وجود خطورة داهمة على بعض العمارات بمحافظة الجيزة على وجه التحديد".

وأضاف الحسينى، أنه فى ظل نجاح صندوق تطوير المناطق العشوائية بالسعى للقضاء على العشوائيات غير الآمنة واستغلال هذا النجاح، وحيث أن هذه المناطق لا تندرج تحت أى مناطق عشوائية، فإنه من الأحرى إدراجها فى خطة الصندوق لمعالجتها وعمل خريطة قومية لها خطة قومية للقضاء عليها ومعالجتها ووضع سياسات واستراتيجيات مختلفة لعلاجها، وتوفير ميزانية للقضاء عليها على أن يقوم الصندوق بعمل الخريطة شاملة التصنيف والتحديد والتعريف والتوصيف ووضع الحلول لها.