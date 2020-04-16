تصريح جديد.. ترامب: اجتزنا ذروة «كورونا» وسأعيد فتح الاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس، لإعلان إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد فترة دامت أسابيع من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن ولايات عديدة حققت تقدمًا جيدًا في مواجهة فيروس كورونا ومعدل الإصابات والوفيات بها يتراجع كثيرا.

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وأضاف الرئيس الأمريكي: "نبذل كل ما بوسعنا للتعجيل بالتوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أسرع وقت".

ورجح ترامب أن تكون الولايات المتحدة قد "اجتازت ذروة" تفشّي وباء كورونا.

يذكر أن عدد الوفيات جراء إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 30 ألف حالة، فيما تخطت الإصابات نصف مليون إصابة.