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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رواندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
سجلت رواندا، سبع حالات إصابة جديدة بجائحة "كورونا " ليصل العدد الإجمالي إلى 134 حالة مؤكدة في البلاد.
وكانت رواندا قد اتخذت عدة إجراءات لتطويق انتشار الفيروس، حيث أعلن الرئيس الرواندي بول كاجامي ضرورة استمرار اجراءات الحظر حتى استقرار الوضع.
أعلنت رواندا فرض حجر على سكّانها وإغلاق الحدود، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وذلك في إطار تدابير تُعتبر من بين الأشدّ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وذكرت السلطات - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية في 22 مارس الماضي - "أنّه سيتمّ حظر كلّ التحرّكات غير الضرورية والزيارات خارج المنزل، باستثناء الخروج من أجل التزوّد بالإمدادات أو الحصول على علاج أو الذهاب إلى المصارف"، مضيفا أنه تم إغلاق حدود البلاد بالكامل، غير أنّها أبقتها مفتوحة لحركة البضائع والمواطنين الروانديين العائدين من الخارج.
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