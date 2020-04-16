عبود: طلبت من الأساتذة الذين لا يحصلون على رواتبهم أن يقاطعوا التعليم عن بعد

أشار نقيب المعلمين ​رودولف عبود​ في حديث لـ"الأخبار" إلى أن "أيام التدريس الفعلي قبل التعطيل القسري تراوحت في معظم المدارس بين 90 يوماً و106 أيام وبلغت في بعضها 77 يوماً".

ورأى أن المعلمين "يقومون بكل واجباتهم ويجب أن ينالوا مستحقاتهم كاملة وليس فقط أساسات الرواتب، وليس لديهم ما يتنازلون عنه إذا كان بعضهم لا يقبض أو يتقاضى 30% من راتبه"، مشيراً إلى أنه طلب شخصياً من الأساتذة الذين لا يحصلون على رواتبهم أن يقاطعوا التعليم عن بعد.

ودعا ​وزارة التربية​ الى دفع منح المدارس المجانية، والأهالي الى دفع "ما تيسّر" من القسط والمدارس إلى أن تسعى مع جمعياتها للحصول على قرض ​مصرف لبنان​.

