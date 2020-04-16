التحالف العربي يشن 9 غارات جوية على صنعاء

أفاد مصدر ​عسكري​ يمني لوكالة "​سبوتنيك​"، بأن "طيران ​التحالف العربي​ استهدف بـ3 غارات جبل الحفا الذي يضم معسكرا لقوات ​الحرس الجمهوري​ اليمني الذي تسيطر عليه جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" شرق ​صنعاء​". وأضاف: "التحالف نفذ 3 غارات جوية على منطقتي الأعروش والوتدة في مديرية خولان الطيال جنوب شرقي صنعاء، عقب القائه قنابل مضيئة في سماء المديرية المتاخمة للعاصمة من الجهة الجنوبية". وذكر أن "غارتين جويتين استهدفتا موقعا عسكريا لـ"أنصار الله" في منطقة وادي ظهر بمديرية همدان غرب صنعاء"، مشيرا الى أن "التحالف شن غارة ثالثة جوار ​مستشفى​ ضلاع في المديرية ذاتها". وأشار إلى تعرض محافظة عمران شمال غربي صنعاء، إلى غارة جوية استهدفت مديرية حرف سفيان شمال المحافظة.

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