المكسيك تسجل 448 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت المكسيك تسجيل 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.
واشار نائب وزير الصحة، هوجو لوبيز جاتيل، الى إن "عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500".
وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.
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