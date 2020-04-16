المكسيك تسجل 448 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​المكسيك​ تسجيل 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.

واشار نائب ​وزير الصحة​، هوجو لوبيز جاتيل، الى إن "عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500".

وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.