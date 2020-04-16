46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن السلطات سجلت 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق. وأوضحت ان 34 من تلك الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء.
ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء. كما ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة يوم امس بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.
يذكر ان الصين لا تضم المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.
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