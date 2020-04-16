مقاتلة روسية تعترض بطريقة غير آمنة طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط

أعلنت ​البحرية الأميركية​، إن ​مقاتلة روسية​ من طراز "سو 35"، نفذت اعتراضا غير آمن ل​طائرة​ استطلاع أمريكية فوق ​البحر المتوسط​.

واشارت البحرية الأميركية، دون أن تذكر مكان الحادث، الى أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بعد 25 قدما من الطائرة الأميركية.

ولفت موقع "نافي ​تايمز​" المتخصص إلى أن الطائرة الأميركية من طراز بوسيدون إي8، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال وجود الطائرة الروسية.

وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأميركية حيث اقتربت من مسافة 25 قدما من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأميركي السادس "إن المناورة عرضت طيارينا وطاقمنا للخطر".