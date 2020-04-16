رئيس بلدية لوس أنجلس: التجمعات الكبيرة لن يسمح بها حتى 2021

أعلن رئيس بلدية ​لوس أنجلس​ إريك جارسيتي أن التجمعات الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية لن يسمح بها في المدينة على الأغلب حتى 2021 بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

وأوضح جارسيتي في ​مقابلة​ مع شبكة "سي.إن.إن" ان "لا شيء مما سمعت يشير إلى أننا سنعود إلى تلك التجمعات التي تضم آلاف الأشخاص قريبا، وعلى الأرجح حتى بقية هذا العام".

يذكر ان عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا اقترب من 30 ألفا، وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بالمرض.