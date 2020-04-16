تسجيل 4 وفيات و22 إصابة إضافية بكورونا في كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن سلطات البلاد، سجلت أربع حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 229 حالة، مشيرة الى أنه تم أيضا تسجيل 22 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي الإصابات 10613 حالة، أما عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع إلى 7757 شخصا.
ولفتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إلى أن ذلك هو اليوم الرابع على التوالي، الذي لم تتخط فيه حصيلة الإصابات حاجز الثلاثين حالة، كما وصلت السلطات لليوم الثامن على التوالي تسجيل ما دون 50 حالة على أساس يومي، في تراجع حاد عن ذروة تفشي الإصابات في 29 شباط الماضي، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.
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