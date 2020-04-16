انتقادات حادة لترمب بسبب طبع اسمه على شيكات المساعدات

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واشنطن: انتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء الرئيس دونالد ترمب بعد الكشف عن أنّ اسم الرئيس سوف يطبع على شيكات التحفيز الاقتصادي للأميركيين، واصفة هذه الخطوة بأنها "معيبة" كونها ستتسبّب بتأخير الدفع لملايين العائلات والشركات التي تعاني جرّاء أزمة فيروس كورونا.

وأكّدت وزارة الخزانة الاميركية لفرانس برس أنّ اسم ترمب سوف يطبع على أوراق شيكات المساعدات المالية التي يصل بعضها الى 1200 دولار، والتي ستدفع قريبا الى عشرات ملايين الناس.

ويمكن لهذا الأمر غير المسبوق الذي تقوم به وزارة الخزانة أن يؤخّر عملية إصدار الشيكات لعدة ايام، وفق ما افادت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين كبار في خدمة الإيرادات الداخلية.

وقالت بيلوسي في بيان إنّ "تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل ان يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترمب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلّبها".

وشارك نواب ديموقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات لترمب على شبكة الانترنت، وهاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات.

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وهذه الدفعات جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة تريليوني دولار أقرها النواب الديموقراطيون والجمهوريون ووقّعها ترمب لتصبح قانونا نافذا.

ويهدف هذا القانون الذي يتضمن أكبر انفاق أقرّه الكونغرس في تاريخه الى تقديم الإغاثة لملايين العائلات والشركات الأميركية المتضررة بسبب اجراءات العزل والإغلاق وانتشار فيروس كورونا.

وكان ترمب قال خلال اجتماع لخلية الأزمة "انها مبادرة إدارة ترمب، لكن هل أريد توقيع الشيكات؟ لا".

وستحمل الشيكات اسم ترمب وليس توقيعه.