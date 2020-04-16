شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى للمواطنين: بناقص فوانيس وزينة رمضان علشان الزحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب رضا البلتاجى، من استمرار حالة اللامبالاة من قبل بعض المواطنين وعدم التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا، على الرغم من كم التحذيرات وحزمة الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة على مدار الأسابيع السابقة، وإلقاء الضوء من قبل وسائل الإعلام على هذا الوباء الذى ضرب العالم أجمع، وكيف تحولت دول كبرى إلى بؤرة لنشر الفيروس بعدما عجزت عن مواجهته.

وتابع عضو مجلس النواب: "بناقص تشترى فانوس رمضان، وبناقص نعلق الزينة السنة دى محدش ينزل غير علشان يشترى الحاجة الضرورية فقط، سلع ومنتجات غذائية مش لازم زينة خلاص"، لافتا إلى أن حالة الاستهتار من قبل البعض قد تعود على الدولة كلها بنتائج كارثية تتمثل فى تفشى الفيروس، والتحول لسيناريو أكثر خطورة مع هذا الوباء، وفى نفس الوقت سينعكس هذا على هؤلاء المستهترين وعلى المجتمع بشكل عام.

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وطالب عضو مجلس النواب، مزيد من الوعى للمواطنين، وأن يتم إلقاء مزيد من الضوء على الدول التى لم تلتزم بالتعليمات والإجراءات الوقائية وكيف أصبحت الآن على الرغم مما تمتلكه من مقومات وأدوات أكثر تقدما، وهذا يعنى أن المواطن شريك أساسى فى عملية منع تفشى الفيروس، وذلك من خلال عدم الخروج إلا فى حالات الضرورة فقط، وتنفيذ التعليمات الوقائية للحفاظ على أنفسهم أولا ومن ثم الدولة ثانيا.

وانتقد عضو البرلمان، تصرف البعض دون حذر، واستمرار بعض الممارسات التى قد تتسبب فى تفشى الفيروس، مؤكدا أن العالم كله اتخذ إجراءات احترازية، ومصر كانت فى مقدمة الدولة التى اتخذت إجراءات استباقية ولكن يبقى وعي المواطن هو الفيصل فى هذه المسألة.