محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفي العريش العام

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مستشفي العريش العام.

رافق المحافظ الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتورة مها موسي، مدير عام المؤسسة.

وأكد شوشة اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير شمال سيناء، ودعم القطاع الصحي والطبي علي مستوي المحافظة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي التصديق علي توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي، وتوقيع بروتوكول آخر مع المعهد القومي للقلب بالقاهرة لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم قطاع الصحة بالمحافظة وخاصة جامعة سيناء ومؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار، حيث أنهما سبقا بالتبرع بوحدة الأسنان والحضانات وعدد من أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفي العريش العام.

وقال المحافظ أن رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس إن الموقف الخاص بفيروس كورونا يسير وفق السيناريوهات الموضوعة ، وأن الموقف ما زال تحت السيطرة بفضل تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة ودعم وتوجيهات القيادة السياسية.

ورحب المحافظ برغبة الدكتور حسن راتب في إنشاء مركز للكلي الصناعية في مستشفي العريش العام ، وتزويده بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لخدمة المواطن السيناوي، مؤكدًا إطلاق أسم الدكتور حسن راتب عليها.

Advertisements

بدوره قال الدكتور حسن راتب إن جامعة سيناء تؤمن بالدور المجتمعي وخدمة المجتمع السيناوي، مشيرا إلى أنها قدمت منحًا لأبناء سيناء بقيمة 70 مليون جنيه في مختلف كليات الجامعة للعام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة.

ولفت راتب إلي أن مؤسسة راتب للإبداع والتنمية قدمت أجهزة ومستلزمات طبية لدعم مستشفي العريش العام بقيمة 5 مليون جنيه، بينها 500 بدلة طبية و500 نظارة طبية و500 واقي للرأس و500 ماسك عادي و500 ماسك "إن 95" و1000 زجاجة مطهر، بجانب تقديم عدد 5000 كرتونة مواد غذائية للمستحقين من أبناء المحافظة والمضارين من إجراءات مواجهة كورونا.

وقال راتب إن المستشفي بهذه التجهيزات تصبح قادرة على مواجهة فيروس كورونا، حيث أن هذه التجهيزات تجعل المستشفى قادرة على استيعاب 50 مريضا في وقت واحد.

بدوره، وجه الدكتور طارق محمود كامل، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، الشكر لجامعة سيناء ومؤسسة راتب علي الدعم المستمر للقطاع الصحي في المحافظة..معلنًا عن إجراء عدد 4972 عملية جراحية في مستشفي العريش العام خلال عام 2019 ، عن طريق أطباء البروتوكول الموقع بين المديرية و4 جامعات مصرية، بتكلفة بلغت 134 مليون جنيه.

كما أشاد الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام، بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مستشفي العريش العام بالأجهزة والمستلزمات الطبية، معلنًا عن إجراء عدد 1025 كشف ومنظار بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، بجانب توقيع الكشف الطبي علي عدد 2138 حالة وإجراء 506 عملية جراحية في قسم قسطرة القلب بالمستشفي عن طريق أطباء المعهد القومي للقلب بالقاهرة، من بينها 281 عملية قسطرة تشخيصية، و212 عملية توسيع دعامات ، و11 عملية قسطرة طرفية وتركيب منظمي ضربات قلب لحالتين.

من ناحية أخرى، أهدى المحافظ درع المحافظة للدكتور حسن راتب، بجانب قيام مدير المستشفي بإهدائه مصحف، وذلك تقديرًا لجهوده في خدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة.​