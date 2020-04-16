محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية الأربعاء لتوفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وسيتم توفير ما يصل إلى 145% من حصة الدولة.
وحسب بلومبرج، يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد يطرح خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.