صحة الغربية تكشف تفاصيل حالة مسعفين أصيبا بإغماء أثناء نقل مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشف مصدر داخل مديرية الصحة بالغربية سبب إصابة مسعف وسائق سيارة إسعاف بإغمائه أثناء نقلهم مصابي فيروس كورونا داخل قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة. وقال إنهما تعرضا لإجهاد شديد لعملهم فترى طويلة اليوم لنقل الحالات المشتبه بإصابتها إلى مستشفي الصدر بالمحلة.

وأشار المصدر إلى أنه جري طلب إسعاف آخر غير المخصص لمصابي فيروس كورونا، ونقل المسعف والسائق إلى مستشفي الصدر بالمحلة وتم تعليق محاليل لهما، وتلقيا الرعاية الصحية اللازمة وهما الآن بحالة جيدة.

وأضاف المصدر أن المسعفين أصيبا بهبوط في ضغط الدم نتيجة لعملهم المتواصل في نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم من قرية صفط تراب وهما يرتديان البدل الوقائية والأقنعة المخصصة لهما، وهي غير قابلة للتهوية.

ووجهت مديرية الصحة بالغربية الشكر لهيئة الإسعاف التي تقوم بمجهود كبير مع الطاقم الطبي في نقل المصابين إلى المستشفيات والعمل ليلاً ونهار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".​