أسرة ضحية انفجار إستاد كفر الشيخ تحيي ذكرى استشهاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحيت أسرة وزملاء الشهيد محمد عيد الخابية، أحد طلاب الكلية الحربية الذين استشهدوا جراء انفجار قنبلة بمحيط إستاد كفر الشيخ، الذكرى الخامسة لاستشهاده بقراءة وختم القرآن الكريم.

وتوافد عدد من زملاء وأصدقاء الشهيد محمد عيد الخابية، في منزل أسرة الشهيد بقرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

وقال والد الشهيد، لمصراوي، إن سيرة نجله دائما تتداول جراء ما كان يفعله من أعمال الخير، مشيرا إلى أنه طالبه ذات مرة بزيادة مصروفه الشخصي، دون أن يخبره بالسبب، وفوجئ بعد ذلك أنه تبرع بمصروفه لمستشفى سرطان الأطفال.

كان الشهيد محمد عيد الخابية، طالب الكلية الحربية، وأحد أبناء قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق، استشهد واثنين من زملائه، في 15 إبريل 2015 في هجوم إرهابي بقنبلة بمحيط إستاد كفر الشيخ الرياضي.​