فيديو.. وصول شحنة مساعدات طبية من الصين لمصر لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة و محمد عبيد:

أعلنت وزارة الصحة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وصول شحنة من الإمدادات الطبية والوقائية من جمهورية الصين الشعبية إلى مطار القاهرة.

ونشرت الوزارة بثا مباشرا على حسابها على فيسبوك لاستقبال شحنة الإمدادات الطبية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن طائرة صينية تحمل شحنة مستلزمات طبية هدية من الشعب الصيني للشعب المصري، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وأوضحت أن الدكتور محمد شوقى، حضر نائبا عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستقبال السفير الصيني بالقاهرة أثناء استقبال الشحنة بالمطار ، وأكدت المصادر أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، أمر بتشكيل لجنة جمركية، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الشحنة.

كان السفير الصيني بالقاهره لياو ليتشيانج، أعلن، أن طائرة صينية على متنها مستلزمات طبية تمنحها حكومة الصين إلى مصر، وبعض الدول في شمال إفريقيا تشمل أقنعة طبية وملابس واقية وكواشف الاختبار، مؤكدا خلال تغريدة على "تويتر": كما استلمت مصر الجمعة الماضية، شحنتين تضمان مستلزمات طبية قادمة من الصين لمواجهة فيروس كورونا، تم تشكيل لجنة من رجال الجمارك لسرعة الإفراج عن الشحنة ونقلها إلى مخازن وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات .