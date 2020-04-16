شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الوزيرة الكونغولية للصحة والسكان، جاكلين ليديا ميكولو، ٱمس ، أن 43 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد سُجلت في البلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 117 حالة. وكانت الكونغو قد اعلنت فى أول مارس الماضي رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس.

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