دروس الدعم شهر يوليوز.. وزيرة التعليم الإسباني توافق على نجاح جميع التلاميذ

وافقت ايزابيل سيلا، وزيرة التعليم الاسباني، على نجاح جميع التلاميذ، وانتقالهم إلى المستوى الموالي خلال الموسم الدراسي الجاري.
وكشفت صحيفة “الباييس” الاسبانية الواسعة الانتشار أن جميع التلاميذ في الابتدائيات والاعداديات حتى البكالوريا سينتقلون إلى المستوى الموالي، مبرزة في السياق ذاتهم أن نقاطهم ستختلف من تلميذ لآخر.
وشدد المصدر ذاته على أن الأساتذة هم من سيحددون نقاط كل تلميذ بناء على نقاط الدورتين الأولى والثانية.
وأوضح المصدر ذاته أن الموسم الدراسي باسبانيا سينتهي شهر يونيو في التاريخ المحدد سابقا، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحكومة الاسبانية والوزارة الوصية اتفقا على فتح باب المؤسسات التعليمية شهر يوليوز لتقديم دروس الدعم بعد توقف الدراسة بسبب “كورونا”.
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