رغم تجاوز المصابين بكورونا 70 ألف.. تركيا تجلي 25 ألف مواطن من الخارج وتستعد لإعادة البقية

في الوقت الذي عجزت عدد من الدول عن إعادة مواطنيها العالقين بالخارج، أعلنت تركيا عن إعادتها لأزيد من عشرين ألف مواطن بالخارج، واستعدادها لإعادة المزيد منهم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستمرة في إعادة المواطنين الأتراك من الخارج، في إطار تدابير فيروس كورونا.

وأشار الوزير التركي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إلى إجلاء 25 ألفا من المواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا في 70 دولة.

Advertisements

وأضاف أنه في أقرب وقت ممكن سيتم إجلاء باقي المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلب العودة إلى البلاد، مشيرا إلى أن جميع القادمين من الخارج يتم وضعهم في الحجر الصحي.

وكانت تركيا قد باشرت بإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى البلاد، منذ منتصف شهر مارس الماضي، وذلك بعد تسجيلهم طلبات للعودة في السفارات والقنصليات العامة في البلاد التي يقيمون فيها.

وتتجه تركيا نحو إجلاء مواطنيها بالخارج، رغم أنها سجلت اليوم، لليوم الثاني على التوالي أكثر من 100 وفاة بـكورونا في غضون 24 ساعة، كما سجلت 4281 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، وباتت الحصيلة الإجمالية للإصابات على الأراضي التركية تناهز 70 ألفا والوفيات 1518 حالة.