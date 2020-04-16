شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من «كورونا».. شرط لمقابلة رئيس الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث باسم الرئاسة الفلبينية، أمس الأربعاء، ضرورة خضوع المسؤولين بالحكومة وغيرهم ممن يرغبون في مقابلة الرئيس رودريجو دوتيرتي في القصر الرئاسى بمانيلا لاختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد

وذكرت وكالة أنباء الفلبين، أن دوتيرتي أصدر تعليماته بإخضاع جميع زائريه لاختبار الكشف السريع عن كورونا حتى لا يصاب به.

كان دوتيرتي قد أمر، الإثنين الماضي، بشراء أجهزة الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا لدعم قدرات اختبارات الكشف عن كورونا في الفلبين.