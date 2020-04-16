شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من «كورونا».. شرط لمقابلة رئيس الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء الفلبين، أن دوتيرتي أصدر تعليماته بإخضاع جميع زائريه لاختبار الكشف السريع عن كورونا حتى لا يصاب به.
كان دوتيرتي قد أمر، الإثنين الماضي، بشراء أجهزة الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا لدعم قدرات اختبارات الكشف عن كورونا في الفلبين.
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