شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات على النظام لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

تساءل موقع «إيران نيوز ابديت» عما إذا كانت العقوبات تعرقل فعلا وصول المساعدات الإنسانية لإيران.

وبحسب تقرير للموقع، فمع تفاقم أزمة فيروس «كورونا» وزيادة عدد الضحايا في إيران، أطلق النظام حملة دولية لرفع العقوبات بزعم أنها عقبة في طريق مكافحة الفيروس.

العقوبات أم رفعها

ومضى التقرير يقول «في هذا الصدد، دعت بعض الدول المقربة من النظام إلى إنهاء العقوبات خلال الحرب ضد الفيروس. لكن هل تمنع العقوبات الناس حقًا من تلبية احتياجات الأزمة؟ ما سياسة الولايات المتحدة تجاه جهود النظام لرفع العقوبات؟ أيهما سيفيد الشعب الإيراني: استمرار العقوبات أم رفعها».

وأردف بقوله «الحقيقة هي أن العقوبات الدولية لم تحرم في أي وقت من الأوقات، لا الآن ولا في الماضي، الشعب الإيراني من سبل الرعاية الطبية الأساسية لعدة أسباب».

وأوضح أن أول هذه الأسباب أن الأدوية والمعدات الطبية لم تستهدف بالعقوبات، لا من قبل الولايات المتحدة ولا من خلال العقوبات الدولية.

وتابع «ثانيا: النظام نفسه أكد على لسان الرئيس حسن روحاني أنه ليس لديهم مشكلة في هذا الصدد. وقال روحاني في اجتماع مع الوزراء إن شروط توفير النقد الأجنبي تعطي الأولوية الأولى لقطاع الصحة والاحتياجات الصيدلانية والطبية والسلع الأساسية، موضحا أن حكومته لن تواجه مشكلة حتى نهاية عام 2020».

وأضاف «في الاجتماع نفسه، قال وزير الصحة سعيد نماكي إن هناك ما يعادل 2.850 مليار دولار للقطاع الطبي».

وأردف «لذلك، لم يكن لدى النظام أي مشكلة مع المال. يعلم الجميع أن الكثير من المعدات الطبية التي تم استيرادها إلى إيران من قبل المجتمع الدولي هي في أيدي الحرس الثوري ويبيعونها في السوق السوداء».

وتابع التقرير «إذا كان النظام يعاني مشكلة في المال، فإن أموال مؤسسة آستان قدس رضوي، وأموال مؤسسة الشهداء، وأموال مؤسسة الباسيج التعاونية، وأموال مؤسسة الحرس الثوري التعاونية وما إلى ذلك، هي أموال إيران للناس، فلماذا لا يديرون كل هذه الثروة لصالح الشعب الإيراني».

دعم الإرهاب

وأضاف «إذا كان لديهم أي مشكلة في المال، فلماذا حث مجلس صيانة الدستور برلمان النظام على وضع أولوية قصوى لخطة تبرع بـ 200 مليون يورو لفيلق القدس لإعادة بنائه، وليس استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الطبية الأساسية للشعب الإيراني».

وأشار التقرير إلى أن البرلمان وافق على تخصيص 200 مليون يورو لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني لهذا العام وحده.

وأضاف «لذلك فما يحدث كذب صارخ، والنظام يتطلع فقط للحصول على المال لأنه يريد مساعدة حزب الله والجماعات الأخرى التابعة له».

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ونبه إلى أن المثال الآخر هو اعتراف رئيس مؤسسة مصطفان الذي قال بوضوح إنه عندما كان مديرًا للمؤسسة التعاونية في الحرس الثوري الإيراني، جاء إليه قاسم سليماني طالبا المساعدة لدفع رواتب لواء فاطميون (الجزء الأفغاني من فيلق القدس) في سوريا.

ومضى التقرير «دعم النظام للإرهاب صادم لدرجة أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أعربت عن دهشتها من تغريدة لخامنئي دعم فيها فيلق القدس».

الميليشيات والنووي

وتابع التقرير: «إن أحد الجوانب المدهشة هو أنه في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بأكملها من تفشي الفيروس ونقص مستلزمات الوقاية البدائية، اعترف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في 5 أبريل أن تحسين الجودة والكم لأنشطة البحث الذري في استمرار. وقال: استخدام أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وتحسين آلات العمل القديمة، وتحسين التصميم وتحسين مفاعل أراك هي بعض البرامج قيد التنفيذ».

وأشار التقرير إلى أن هذا هو الواقع، حيث لا يتم إنفاق المال في مصلحة الشعب، موضحا أن ثمة الكثير من الحقائق التي تؤكد أن هذا النظام لا يحتاج إلى المال، من خلال رفع العقوبات.

وتابع «من بين هذه الحقائق ما ذكرته صحيفة وقائع نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية في حول هذا الموضوع في 6 أبريل 2020».

وأشار إلى أن من بين ما ورد أنه منذ عام 2012، أنفق النظام أكثر من 16 مليار دولار لتمويل وكلاء الإرهاب في الخارج، بينما ظلت خدمات الرعاية الصحية الإيرانية تعاني نقص التمويل بشكل مريع.

ميزانية الصحة

وتابع «أدى ذلك إلى استقالة وزير الصحة الإيراني في يناير 2019 احتجاجًا على التخفيضات المتكررة في ميزانية الصحة».

ونوه بأن العقوبات لا تمنع وصول المساعدات إلى إيران، حيث تبقي الولايات المتحدة على تفويضات واسعة تسمح ببيع الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من قبل أشخاص أمريكيين أو من الولايات المتحدة إلى إيران.

وأضاف: «تمتلك إيران أيضًا أموالًا كافية في متناول اليد لمكافحة تفشي الفيروس. تسيطر إيران على مئات المليارات من الدولارات في صندوق التنمية الوطنية التابع لها، إضافة إلى صناديق التحوط العديدة للمرشد علي خامنئي التي تتدفق من الأصول التي صودرت أصلاً من الشعب الإيراني. ويمكن استخدام هذه الأموال للإنفاق الحكومي».

وأردف: «في عام 2018، سحبت إيران ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لزيادة الإنفاق الدفاعي. في عام 2019، سحبت إيران 1.5 مليار دولار من الصندوق لتغطية نفقات عسكرية أخرى».

وتابع: «بينما كانت إيران تطلب إغاثة لمواجهة الوباء، ورد أن طهران حولت 400 مليون دولار من الصندوق لدفع رواتب الحكومة. ووجد خامنئي أيضًا الوقت للتدخل في عملية إقرار الميزانية البرلمانية، وفي 19 مارس زاد التمويل للحرس الثوري بنسبة 33٪ عن المبلغ الذي اقترحته حكومة روحاني في الميزانية».