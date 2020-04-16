شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعتمد أدوية إيرانية ويستهتر بصحة اللبنانيين والان نبدء بالتفاصيل

مجددًا يضرب «حزب الله» عرض الحائط بمصلحة اللبنانيين، إلا أنه في هذه المرة يتلاعب بصحتهم من خلال اعتماد دواء إيراني غير موثوق به في علاج مرض السرطان، بهدف تأمين مورد جديد له بعدما ضاق ذرعًا بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال اللواء أشرف ريفي: إن «حزب الله يستهتر بصحة اللبنانيين جميعًا فداء لإيران، ولن نسمح له بذلك، لهذا سنتابع هذا الملف قضائيًا، سياسيًا وإعلاميًا»، جازمًا بأن «صحة أولادنا ليست بتصرف نصر الله أو النظام الإيراني».

ويوضح ريفي في تصريح لـ«اليوم»: «من اللافت أنها المرة الأولى التي يطلب فيها حزب الله وزارة الصحة في الحكومة السابقة وهذه المرة الثانية تتسرب لنا أخبار بأن هناك خلافًا في اللجنة الفنية التي تعطي تراخيص أو تجيز الموافقة على توزيع دواء معيّن في الأسواق، بعد أن يكون لديه أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى ورقة أساسية بالنسبة للأمراض الكبرى ذات مرجعية من مختبر أوروبي أي شهادة من هناك، وفي أغلب الأحيان يعتمد لبنان على مرجعية إسبانية».

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وأضاف: «لقد تفاجأنا باعتماد دواء إيراني لمعالجة الأمراض الكبرى ومنها السرطان، فلقد رفضت اللجنة الفنية التوقيع على اعتماد هذه الأدوية باستثناء توقيع واحد، إلا أن وزير الصحة السابق أصر على اعتماد هذه الأدوية».

واستطرد: «هنالك مجموعة من اللبنانيين يحضرون لملف سيتقدمون به إلى منظمة الصحة العالمية لتقديم شكوى قضائية بشأن هذه الأدوية، هذه جريمة متمادية نفذها الوزير السابق جميل جبق ومستمرة مع الوزير الحالي حسن حمد الذي لا يستطيع أن يغطي من خلال نشاطه هذا الملف والتلاعب بصحة اللبنانيين».

وتابع: «بعد العقوبات الأمريكية المتتالية على حزب الله أصبح بأمسّ الحاجة إلى كل فلس لتأمين الدعم المالي، ولهذا وضع يده على وزارة الصحة في الحكومة الحالية والسابقة، بالإضافة إلى وضع يده على جزء من مرفأ بيروت وجزء من مطار رفيق الحريري الدولي، وجزء من المعابر البرية الشرعية وغير الشرعية».