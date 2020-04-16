شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 في تحطم هليكوبتر عسكرية فرنسية والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطات محلية إن طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية تحطمت، ٱمس الأربعاء، قرب تارب بجنوب غرب فرنسا مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين. وتابعت السلطات أن الهليكوبتر، وهي من نوع كوجار، تابعة لفوج الهليكوبتر القتالي الخامس بمدينة بو. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحادث.

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