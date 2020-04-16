الولايات المتحدة تتخطى الـ30 ألف وفاه بفيرس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

أفادت فضائية "سكاي نيوز"، منذ قليل في نبأ عاجل لها، عن ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة الامريكية لـ30817 بعد أن سجلت 2371 وفاة جديدة.



جاء ذلك حسما ذكرت وكالة "رويترز".

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وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، وفاة أكثر من 24 ألف شخص في الولايات المتحدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الجامعة - في أحدث بياناتها على موقعها الرسمي - أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة بلغت تحديدًا 24485، وهو أكبر عدد وفيات في العالم.

كما أوضحت البيانات أنه تم تأكيد ما لا يقل عن 584073 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم.