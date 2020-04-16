البحرين: إجراء 850 فحصا عشوائيا في عدد من مناطق البحرين‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

كشفت وزارة الصحة البحرينية، عن قيامها بزيارات ميدانية لإجراء فحوصات عشوائية لمواطنين ومقيمين في عدد من مناطق البحرين، وذلك حرصا منها على تعزيز الصحة العامة بالمملكة من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قالت الوزارة إن الفريق الطبي المختص قام اليوم بأخذ العينات العشوائية من مواطنين ومقيمين والبالغ عددها 850 عينة، لإجراء الفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة بما يسهم في تعزيز صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وبينت بأن الزيارات العشوائية شملت كل من عالي، والحد، وسنابس، والرفاع، وكذلك الجفير.

ونوهت الصحة إلى أن هذه الزيارات الميدانية تتضمن كذلك التوعية والإرشاد وتأتي في إطار واجباتها وجهودها الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، والتأكد من التزامهم بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة، مشيرة إلى استمرارها في التأكيد على المواطنين والمقيمين باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه، والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، وضرورة غسل اليدين باستمرار مع الحرص على استخدام معقم اليدين دائماً.