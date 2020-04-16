وفاة الفنان المصري أحمد دياب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

توفي الفنان المصري أحمد دياب، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

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ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، معربة عن "حزنها الشديد لفقدان فنان من عباقرة الدراما في مصر".

وقالت النقابة في بيان لها: "ننعى بكل الأسى والحزن الفنان الراحل أحمد دياب الذي وافته المنية اليوم، راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة".

ونعى عدد من النجوم الفنان الراحل أحمد دياب، وعلى رأسهم الفنان عمرو محمود ياسين الذي قال عبر صفحته الرسمية فيس بوك :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان أحمد دياب".