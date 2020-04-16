الجريمة في 24 ساعة".. خناقة بين زوجين تنتهي بـ 14 طعنة وتسمم طبيب بمادة فسفورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين خناقة بين زوجين في سوهاج على مصاريف البيت تبادلا خلالها الطعنات، وتسمم طبيب بمادة فسفورية، ومدرس خالف إجراءات منع انتشار "كورونا"، وإصابة 9 أشخاص في حوادث سير متفرقة.

-"سدد لها 11 طعنة فردت عليه بـ 3".. خناقة بين زوجين في سوهاج على مصاريف البيت

شهدت منطقة المخبز الآلي بدائرة قسم أول سوهاج، قيام مدير مدرسة بالتعدي على زوجته، بالطعن مستخدمًا في ذلك سكين مطبخ، ما نتج عنه إصابتها بنحو 11طعنة من بينها طعنتين نافذتين بالبطن والصدر، وتم نقلها في حالة سيئة إلى مستشفى سوهاج العام، في حين أصيب بالزوج بـ 3 طعنات نتيجة تبادل الطعنات فيما بينهما.

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-الداخلية: ضبط 3 أشخاص عرضوا "كحول" مجهول المصدر للبيع عبر "الفيس بوك"

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ثلاثة أشخاص بالجيزة، والإسكندرية، لقيامهم بعرض عبوات "كحول" مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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-ضبط مدرس جمع الطلبة في شقة مخالفا تعليمات الدولة بالمعصرة

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على ضبط مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وتجميع عدد من الطلاب بأحد العقارات بالقاهرة.

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-"بيقفل الباب على الأطفال".. ضبط مدرس خالف إجراءات منع انتشار "كورونا"

تمكنت مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، عقب تحريات مسبقة والتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (مدرس ثانوي– مقيم ببندر بلبيس)، لقيامه بإدارة (مقهى إنترنت)، واستقبال عدد من الأطفال، وغلق باب المحل عليهم من الخارج، مخالفاً لقرارات الغلق الصادرة في هذا الشأن، كما تم ضبط (17 جهاز حاسب آلي، و13 شاشة كمبيوتر) .

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-بقيمة 14 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب في يوم واحد

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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-أضروا بالاقتصاد الوطني.. 4 اتهامات للمعتدين على مسؤولين في حملة إزالة بالخانكة

أمرَ النائبُ العامُّ بحبسِ 26 متهماً 15 يوماً على ذمة التحقيقاتِ؛ لاتهامِهمْ بارتكابِ عملاً إرهابياً عن طريق استخدامُهم القوةِ والعنفِ والتهديدِ والترويعِ ضد مسؤولين وموظفين بمحافظة القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة.

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-تناول مادة فسفورية.. إصابة طبيب بتسمم في سوهاج

أصيب طبيب بتسمم، عقب تناوله مادة فسفورية بمنزله بنجع سعد الله دائرة مركز سوهاج.

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-ضبط طن أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور أشرف توفيق، عدة حملات لضبط سوق الأدوية البيطرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

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-إحباط ترويج مليون قرص أدوية يشتبه في عدم صلاحيته بالأسواق

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي، لحيازته كمية قدرها (مليون قرص يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة لسوء التخزين طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للحملة، 100 ألف قرص أدوية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، 30 ألف قرص أدوية مخدرة )، وحجبه (1228 عبوة كحول مطهر ، 1500 قطعة جوانتي، 50 قطعة كمامة) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

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-إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق قرية إبشان - بيلا في كفر الشيخ.

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-حادث تصادم يتسبب في شلل مروري بطريق "بنها- المنصورة"

شهد طريق "بنها- المنصورة"، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، شلل مروري، بسبب حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وسيارة ربع نقل، أمام الإدارة الزراعية بكفر شكر، في اتجاه مدينة بنها، أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

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-إصابة شخص اصطدمت به سيارة بطريق"مصر- الإسكندرية" الزراعي في القليوبية

أصيب شخص، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره طريق "مصر- الإسكندرية" الزراعي، وذلك بعدما صدمته سيارة أجرة أمام مدينة طوخ، وجرى نقله للمستشفي لاتخاذ اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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-بالأسماء.. إصابة 3 في حادث سير بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

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