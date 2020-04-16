مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تجمع المسيحيين للاحتفال بعيد القيامة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمني حقيقة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية بالطريق العام صحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك أسوةً بما يتم حيال تجاوزات آئمة المساجد.

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو خاص باحتفال عدد من المواطنين المسيحيين بعيد القيامة بمحافظة سوهاج وتم بثه على شبكة الإنترنت منذ قرابة عام.

وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.