مصرع شقيقتين وإنقاذ 3 أشخاص في انهيار عقار وسط الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي سيدتان شقيقتان مصرعهما، وأنقذت الحماية المدنية 3 أشخاص آخرين، في انهيار عقار قديم مكون من طابقين، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد انهيار عقار بشارع عثمان جلال متفرع من الرصافة، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك رفقة قوة أمنية وسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من طابقين وانهيار سقف الطابق الثاني حتى سطح الأرض.

Advertisements

ومن جانبه، قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إن الانهيار أسفر عن مصرع شقيتين، الأولى 65 عامًا، والثانية 64 عامًا، مقيمتين بالطابق الثاني.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 3 أشخاص آخرين من قاطني الطابق الأول، لافتا إلى أنه جارى رفع الأنقاض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.