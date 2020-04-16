مباحث التموين تضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة استهدفت الصيدليات بمناطق البساتين والمعادي لضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة التي قادها العميد محمد رجائي، مدير مباحث التموين بالقاهرة، والعقيد رأفت زمزم، رئيس مباحث تموين جنوب القاهرة، بالاشتراك مع الدكتورة علا خطاب والدكتورة مروة عبد الله والدكتور أمجد فاروق والدكتورة نجوى ابراهيم من إدارة التفتيش الصيدلي، عن ضبط شخص تخصص حاسب الى يدير صيدلية غير مرخصة بدائرة قسم البساتين ويقوم بالكشف الطبى وصرف العلاج "مزاولة مهنة الطب و الصيدلة بدون ترخيص" داخل المحل.

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كما تم ضبط حوالي ١٨٠ ألف قرص وزجاجة شراب وفيالات للحقن مختلفة الانواع جميعها مجهولة المصدر ومغشوشة، ١٢٠ علبة عينات مجانية غير مصرح ببيعها و تداولها،١٤٠٠ قرص تأمين صحي غير مصرح بتداوله وبيعه، ٧٠٠ عبوة مستلزمأت طبية جراحية مغشوشة وغير معقمة، كما تم عمل مخالفة إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ولا يوجد بها أي نوع من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وظروف تخزين سيئة للغاية للمستحضرات الصيدلية.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.