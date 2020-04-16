لجنة بالأمم المتحدة : 74 مليون عربي معرّضون لوباء "كوفيد-19" لعدم توفر مرافق غسل اليدين

وكالات - يفتقر أكثر من 74 مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين التي تعد الوسيلة الأنجع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020 .

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق العالم على أنّ غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من إنتقال فيروس كورونا، تتحوّل هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين".

وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يوميا في المنطقة" الشحيحة أساسا، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءا عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في 10 بلدان عربية من أصل 22".

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وشدّدت الأمينة التنفيذية للجنة، رولا دشتي على أنّه "من الملحّ ضمان حصول الجميع وفي كلّ مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن لا يستطيعون تسديد كلفتها.

وحذّرت من "إستخدام الحرمان من المياه كسلاح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة، ولا تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات الآلاف.