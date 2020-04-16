قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن جميع الفرق تعمل بجدية لإيجاد خطة لإعادة فتح الاقتصاد، مشيرا إلى أنه كان أمرا مروعا لرؤية كل هذا الموت والدمار، والضرر الذى ألحق بالاقتصاد الأمريكى.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى، أن الولاياتالمتحدة أتمت 3.3 مليون اختبار بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، متابعا: مختبر آبوت يعمل على توفير اختبارات لمعرفة من اكتسب مناعة ضد المرض.
وقال ترامب: "من الواضح أن استراتيجيتناالعدوانية تعمل"، مستشهدا بأعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجى الجديدة في نيويورك وديترويت، وأضاف ترامب: "تشير البيانات إلى أننا تجاوزنا الذروة في بعض الأماكن".
وأشار إلى أن 44 رحلة محملة على متنها معدات طبية بين الولايات، وأوضح أن الحكومة وفرت 39.9 مليون قناع وجهى و32 مليون رداء طبى، وملايين الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: تجاوزنا ذروة كورونا.. ونعمل على خطة لإعادة فتح الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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