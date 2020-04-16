موعد صرف المعاشات التقاعدية يشغل اهتمامات رواد السعودية

انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وعبر موقع البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، بحثًا عن موعد صرف المعاشات التعاقدية لشهر أبريل.
وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل لكافة عملائها من المتقاعدين والمستفيدين ليكون يوم 23 أبريل بدلاً عن الموعد المحدد سابقاً يوم 26أبريل.
ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين نظراً لتزامن موعد الصرف مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يمر به الوطن من جائحة وبائية تلزم الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الرسمية.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سخرتكل طاقاتها ورفعت كامل جاهزيتها وإمكاناتها الإدارية والتقنية خلال الفترة الحالية، وفقاً لخطة استمرارية العمل التي يجري العمل بموجبها حالياً لضمان تقديم خدماتها بشكل كامل، وصرف مستحقات ومعاشات أكثر من مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليار ريال سعودي.
ويأتي هذا الإجراء مكملاً للإجراءات السابقة المعلن عنها من قبل المؤسسة مثل تمديد الصرف بشكل استثنائي لمدة ثلاثة أشهر للمستفيدين للحالات المقرر إيقاف الصرف عنها.
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