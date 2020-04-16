اخبار العالم

السعودية تلغي خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وكالة المسجد النبوي في ، إيقاف خدمة الإفطار خلال شهر رمضان لهذا العام، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الوكالة عبر رسالة نصية: "‏أخي

مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك، نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام احترازيا".

واتخذت السعودية إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، منها تعليق الدراسة، والدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والعمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، والرحلات الجوية الدولية.

وشددت وزارة الصحة السعودية على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ الدخول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تلغي خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا