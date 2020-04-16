ليبيا.. حكومة الوفاق تفرض حظر تجول شاملا لاحتواء وباء كورونا

أعلنت حكومة الوفاق الليبية عن فرض حظر تجول شامل بالمناطق التي تسيطر عليها لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وحسب بيان نشرته اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا الأربعاء، ينص قرار الحظر على: الأربعاء، ينص قرار الحظر على: 1 - إقفال كافة المواقع التجارية الكبيرة بما فيها الأسواق، والاكتفاء بالمحلات والمخابز الصغيرة. 2 - يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب Advertisements المحلات الصغيرة والمخابز. المحلات الصغيرة والمخابز. 3 - يسمح بالتنقل مشيا بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 صباحا وحتى الساعة الـ2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة ومنها ارتداء الكمامات. 4 - تقفل المصارف نهائيا خلال مدة الحظر. 5 - يمنع نهائيا وجود أي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع المخالفين.

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