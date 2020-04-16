ما هي مسابقة هوماثون المكافحة لفيروس كورونا في السعودية؟

نظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مسابقة "هوماثون"، والذي تجري فعالياته في الفترة ما بين 19 إلى 25 إبريل الجاري، سيكون باب التنافس مفتوحًا للمبرمجين من داخل السعودية والدول العربية.

بحيث تبلغ مجموع جوائز هوماثون 85 ألف دولار أمريكي ستقسم على أفضل ثلاثة حلول برمجية وتقنية في مجال "الخدمات الحكومية الرقمية، التقنية المالية، التعليم، الصحة، العمل عن بعد، الخدمات اللوجستية، التجارة، والترفيه".

الأول يحصل على 50 ألف والثاني 25 ألف والثالث 15 أل، ويعد هوماثن واجهة برمجية ضخمة لكافة المطورين والمبرمجين، كفكرة جديدة تساهم في مكافحة فيروس كورونا.

هوماثون برنامج يقوم على فكرة استغلال التواجد في المنزل للكثيرين خلال فترة الحظر الحالية، في تقديم أفكار ومبتكرات تقنية متميزة في عدة مجالات منها التعليم عن بعد والحكومة

الذكية وكذلك البرامج الصناعية والتجارية والترفية والتقنية المالية، وذلك لاستخراج أفكار إبداعية يمكن بها تقليص الخطر الناتج عن ازمه كورونا و مواجهة التداعيات الخطرةوالصعبة التي سيتأثر بها الوطن العربي بسبب فيروس كورونا في عدة مجالات.