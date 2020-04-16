القبض على ستة مواطنين كويتيين أقاموا حفل زفاف اثناء الحظر

ألقى رجال المباحث الجنائية الكويتية القبض على ستة مواطنين اقاموا حفل زفاف لاحدهم بوقت الحظر وفي مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء الداعية لمنع اقامة الحفلات والملائم والاعراس والمأتم.

ونقلت صحيفة الجريدة نقلا عن المصدر ان احد المشاركين بالحفل صور مقطع فيديو للحفل وبثة على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن رجال المباحث

تتبعوا مقطع الفيديو وتوصلوا إلى أن الحفل اقيم بمنزل بمنطقة صباح الاحمد الاسبوع الماضي وحضره عدد كبير من المدعوين، مشيرا إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط والد العريس والعريس وشقيقه. وذكر المصدر ان العريس ووالده اعترفوا امام رجال مباحث لاقامة حفل الزواج واعترفوا كذلك على اسماء المدعوين، مشيرا الى ان رجال المباحث احالوا والد العريس والعريس وشقيقه الى الادارة العامة للتحقيقات التي حجزتهم يوما على ذمة القضية ثم افرجت عنهم بكفالة مالية قدرها 1000 دينار، موضحا أن رجال المباحث استثنوا جميع الاشخاص المتواجدين في الحفل تمهيدا لتسجيل قضايا ضدهم واحالتهم للنيابة العامة بتهمة مخالفة تعليمات وقرارات مجلس الوزارء.