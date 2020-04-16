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أكثر من 10 هزات أرضية تضرب سوريا في يوم واحد

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شهدت محافظة اللاذقية السورية، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المركز الوطني السوري للزلازل إن الهزة الأقوى كانت بشدة 4.7 درج على مقياس ريختر وعمق 10 كم، ووقعت على الساحل السوري على بعد 38 كم عن مدينة اللاذقية وتم

الشعور بها في معظم المدن السورية.

إضافة إلى هذه الهزة شهدت البلاد عددا من الهزات الارتدادية، سجلت آخرها على بعد 48 كم شمال غرب مدينة اللاذقية وكانت قوتها 2.6 درجة على مقياس ريختر.

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ووقعت الهزة الأولى بقوة 4.2 درجة فجر الأربعاء في الساعة 01:37 بالتوقيت

المحلي على عمق كيلومترين وعلى بعد 33 كم شمال غرب اللاذقية، وأعقبتها هزتان ارتداديتان خفيفتان في الساحل السوري، ثم مجموعة من الهزات الارتدادية "الصغيرة" حسب وصف المركز.

وعند الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي تم تسجيل هزة أخرى بقوة 4.7 درجة على مسافة 40 كم شمال اللاذقية، وشعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.

وبعد نحو ساعة أعقبتها هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة على بعد 38 كم شمال غرب اللاذقية.

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