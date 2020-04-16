شهدت محافظة اللاذقية السورية، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المركز الوطني السوري للزلازل إن الهزة الأقوى كانت بشدة 4.7 درج على مقياس ريختر وعمق 10 كم، ووقعت على الساحل السوري على بعد 38 كم عن مدينة اللاذقية وتمالشعور بها في معظم المدن السورية.
إضافة إلى هذه الهزة شهدت البلاد عددا من الهزات الارتدادية، سجلت آخرها على بعد 48 كم شمال غرب مدينة اللاذقية وكانت قوتها 2.6 درجة على مقياس ريختر.
ووقعت الهزة الأولى بقوة 4.2 درجة فجر الأربعاء في الساعة 01:37 بالتوقيتالمحلي على عمق كيلومترين وعلى بعد 33 كم شمال غرب اللاذقية، وأعقبتها هزتان ارتداديتان خفيفتان في الساحل السوري، ثم مجموعة من الهزات الارتدادية "الصغيرة" حسب وصف المركز.
وعند الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي تم تسجيل هزة أخرى بقوة 4.7 درجة على مسافة 40 كم شمال اللاذقية، وشعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.
وبعد نحو ساعة أعقبتها هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة على بعد 38 كم شمال غرب اللاذقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 10 هزات أرضية تضرب سوريا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.