كورونا يضرب رقما قياسيا ويصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" بفيروس كورونا التاجي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقالت الوزارة إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديغول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس. لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس. وأضافت أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديغول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا. تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديغول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا. وكان العدد المؤكدت للمصابين على متن السفينتين 50 شخصا، علما أن البحرية الفرنسية أعلنت لأول مرة عن ظهور أعراض مرضية يشتبه بأنها ناجمة عن كورونا، في صفوف طاقم "شارل ديغول" في 8 أبريل.

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